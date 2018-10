Vorzeitige Bescherung! Fans von Sing meinen Song haben allen Grund zur Freude: Die erfolgreiche Musik-Show kommt auch in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Special daher: Zur Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres zeigt Vox ein Weihnachtskonzert, bei dem alle Kandidaten der diesjährigen Staffel Klassiker neu interpretieren. Damit heißt es für Mark Forster (34), Rea Garvey (45) & Co.: Rockin Around the Christmas Tree!

Die Sendung, bei der die Musiker das Mikro durch einen Zimtstern ersetzen: Am 27. November um 20:15 Uhr gibt der Sender ganz offiziell den Startschuss für die Xmas-Saison! Neben Mark und Rea machen es sich Marian Gold, Judith Holofernes (41), Johannes Strate (38), Leslie Clio (32) und Mary Roos (69) in einer heimeligen Berghütte gemütlich und geben Hits wie "Last Christmas" oder auch "What A Wonderful World" zum Besten. Das musikalische Christkind meint es scheinbar sehr gut mit den TV-Zuschauern!

Doch nicht nur das Publikum auf dem Sofa wird dank rührseliger Live-Auftritte reich beschenkt: Auch die Künstler haben keine Kosten und Mühen gescheut und bewichteln sich gegenseitig vor laufenden TV-Kameras. Bei dieser vollen Ladung Xmas-Vorfreude kräuselt sich glatt das Lametta!

