In letzter Sekunde entschied sich die Neu-Mama noch einmal um! Im Februar dieses Jahres überraschte Kylie Jenner (21) ihre Fans mit den Baby-News. Nachdem der Reality-Star seine Schwangerschaft so gut es ging geheim gehalten hatte, teilte Kylie ihr Glück stolz mit der ganzen Welt in den sozialen Netzwerken. Wenige Tage danach folgte bereits das erste Foto des Sprosses sowie die gleichzeitige Bekanntgabe des Namens. Acht Monate später kommt jetzt raus: Für Stormis Schreibweise entschied sich die junge Mutter in allerletzter Sekunde!

Auf YouTube verriet Kylie vor Kurzem im Gespräch mit James Charles (19), wie sie sich für den Namen entschieden hat: "Ich habe nach einem naturverbundenen Namen gesucht – von Naturkräften inspiriert. Storm war eine Idee, aber ich wollte etwas mit einem 'ie' so wie bei mir. Also habe ich mich für Stormie entschieden." Aufmerksame Fans bemerken jetzt doch: Bei dieser Variante ist es am Ende nicht geblieben.

Als der zuständige Sachbearbeiter für die Geburtsurkunde anrief, entschied sich Kylie noch mal um: "Buchstäblich genau in dem Moment habe ich es in ein einfaches 'i' geändert. Ich dachte nur: Verdammt, ja, das ist ihr Name." Auch die Fans sind von der knackigen Form begeistert, bleibt nur noch zu hoffen, dass auch die kleine Stormi ihren Namen mag.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit Tochter Stormi Webster

Snapchat / kylizzlemynizzl Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) und Tochter Stormi

