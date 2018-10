Denise Kappès (28) wird vom stressigen Mama-Alltag eingeholt! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin brachte Ende September Sohnemann Ben-Matteo zur Welt. Seitdem teilt die Influencerin ihr Baby-Glück fleißig mit ihrer Community. So berichtete sie unter anderem über anfängliche Still-Probleme, die Bindehautentzündung ihres Sprosses und den After-Baby-Body-Druck. Denise beschönigt kein Detail und zeigt ihren Followern jetzt, wie anstrengend die Nächte mit einem Neugeborenen sein können!

Säuglinge schlafen eben nicht durch und haben in regelmäßigen Abständen Hunger. Diese Erfahrung musste nun auch Neu-Mami Denise machen und verriet in ihrer Instagram-Story sichtlich übermüdet: "Unsere Nacht war eine Katastrophe heute. Der Kleine hat sich fast jede Stunde gemeldet." Für die Noch-Ehefrau von Baby-Daddy Pascal Kappés (28) eine ungewohnte Situation, wie sie weiter offenbarte: "Naja, das darf auch mal sein. Sonst ist er eigentlich immer entspannt und schläft so viel. Wir sind da sehr verwöhnt."

Die kräftezehrenden Stunden muss Denise zum Glück nicht alleine durchstehen. Die 28-Jährige bekommt ordentlich Unterstützung von ihrem neuen Freund Tim. Er greift seiner Liebsten gerne unter die Arme – auch, wenn er nicht Bens leiblicher Vater ist.

