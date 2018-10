Langsam pendelt sich der Claßen-Alltag ein! Die YouTube-Stars Bibi (25) und Julian (25) wurden vor zwei Wochen zum ersten Mal Eltern: Die Neu-Mami brachte einen kleinen Jungen zur Welt. Das Leben der Influencer hat sich nach der Geburt natürlich um 180 Grad gedreht. Aus diesem Grund haben die Turteltauben zunächst auch eine kleine Netz-Pause eingelegt. Doch zumindest Julian möchte jetzt wieder öfter in Kontakt mit seiner Community treten – auch wenn er dabei noch manchmal abgelenkt wird!

Das teilte der frischgebackene Papa in seiner Instagram-Story mit – doch der erste Versuch wurde prompt von seinem Sohnemann unterbrochen. Der Claßen-Spross crashte den Video-Versuch mit einem beherzten Schrei. Nachdem der Daddy seinen Schützling versorgt hatte, setzte er zu einem neuen Clip an und verkündete seinen Insta-Fans: "Was ich sagen wollte... Dass wir zunehmend mehr in den Alltag reinkommen und das irgendwie alles super funktioniert und dass ich ab sofort auch wieder aktiver hier sein werde und mich auf die Zeit freue. Ich habe es echt vermisst", erzählte Julian.

Ob sich auch Bibi ihrem Ehemann bald anschließen wird? Zumindest gewährte die Kosmetik-Unternehmerin schon fleißig Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Vor die Kamera hat sich die 25-Jährige aber bislang nur in ihrem Geburtsbericht auf YouTube getraut.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Getty Images Bibi und Julian Claßen beim Zürich Film Festival 2015

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

