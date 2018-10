Wieder Wirbel um Jenelle Evans (26)! Der Teen Mom-Star sorgt seit Jahren schon in unregelmäßigen Abständen immer wieder für Schlagzeilen – sei es wegen ihres kontroversen Ehemanns David Eason, ihres unberechenbaren Temperaments oder weil sie das Sorgerecht für ihre Kids zu verlieren droht. Nun musste die dreifache Mutter sogar ins Krankenhaus, nachdem die Polizei zu ihrem Haus gerufen wurde – was war geschehen?

Gegenüber People bestätigte der Chef der Notrufzentrale des Columbus County in North Carolina: Am Wochenende nahmen zwei Polizeibeamte einen Anruf entgegen, der aus dem Haus der 26-Jährigen und ihres Gatten kam. Eine Frau habe kurz vor 22 Uhr wegen eines tätlichen Übergriffs angerufen und zunächst auch einen Krankenwagen angefordert, die Bitte jedoch dann zurückgezogen. "Die Frau wurde stattdessen mit einem privaten Fahrzeug zum Krankenhaus gebracht", wird ein Sprecher zitiert. Bislang wurde in dem Fall keine Anzeige erstattet.

Ein Streit zwischen den Eheleuten war offiziell aber nicht der Grund für den Notruf gewesen. Ein Sprecher der Reality-Darstellerin erklärte, sie habe am Samstagabend Freunde eingeladen und auf ihrem Grundstück mit ihnen ein Lagerfeuer gemacht. Dann passierte das Unglück: "Jenelle ist hingefallen und bei dem Feuer gestürzt." Auf weitere Nachfragen scheint die Dreifach-Mom keine Lust zu haben: Sie löschte ihr Twitter-Profil nach dem Vorfall.

