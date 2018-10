Endlich klärt sie ihre Fans auf. Seit Juli sorgt Bonnie Strange (32) bei dem einen oder anderen User sicherlich für neidische Blicke. Seit drei Monaten erkennt man bei den Social-Media-Posts und Clips der Blondine schließlich ein auffälliges Profilthema: Bonnie scheint auf Ibiza das Leben zu führen, von dem zahlreiche Normalos wohl nur träumen können. Sonne, Strand und Meer – für die Mama der kleinen Goldie Venus gehören diese Dinge mittlerweile tatsächlich zum Alltag. Und das bleibt auch so – denn Bonnie hat nicht vor, so schnell wieder nach Deutschland zu ziehen!

In einer Instagram-Story beantwortete die Ex von Leebo Freeman (30) ihren Followern jetzt die Frage, die ihnen schon seit Wochen auf der Zunge brennt. "Alle fragen mich dauernd 'Bonnie, was machst du auf Ibiza?' – Ich bin nach Ibiza gezogen! Ich mach da nicht die ganze Zeit seit Juli Urlaub, ich hab' das Glück, dass ich da wohne. Megageil", erklärte die 32-Jährige. Ob das nun bedeutet, dass das Model ausgewandert ist und Deutschland damit wohntechnisch für immer den Rücken gekehrt hat?

Aktuell scheint es der gebürtigen Russin auf der sonnigen Insel jedenfalls bestens zu gehen. In Bezug auf Töchterchen Goldie bietet das Leben am Mittelmeer natürlich auch noch einen entscheidenden Vorteil: Die fünf Monate alte Maus kann auf Ibiza fernab des Blitzlichtgewitters größer werden. Für Bonnie sicherlich ein entscheidender Vorteil, immerhin hatte ihr Rosenkrieg mit Ex Leebo um ihren gemeinsamen Nachwuchs vor einigen Wochen noch für mächtig Diskussionsstoff gesorgt.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus Weilert

Instagram / bonniestrange Model Bonnie Strange, Juli 2018

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman und Goldie Venus

