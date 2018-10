Kennt Jochen Schropp (39) das Geheimrezept? Promi Big Brother war in diesem Jahr ein echter Erfolg: Zahlreiche TV-Nutzer klebten Abend für Abend an der Mattscheibe, um das lustige Treiben von Chethrin Schulze (26), Katja Krasavice (22) und Co. zu verfolgen. Nachdem in der Staffel 2017 die Zuschauerzahlen zu wünschen übrig ließen, sammelte das Format in diesem Jahr wieder Top-Quoten. Verständlich, dass da schnell klar war: Auch 2019 gibt's neue Episoden! Der Moderator der Sendung, Jochen, mutmaßte jetzt, warum das Reality-Highlight wieder so durchstarten konnte!

Promiflash traf das TV-Gesicht auf der Tribute to Bambi-Charity-Veranstaltung und hakte in Sachen Erfolgsgeheimnis mal nach. "Ich glaube, wir haben dieses Jahr einfach einen super Cast gehabt, von dem keiner was erwartet hat, der aber mega abgeliefert hat", erklärte Jochen. Dabei gehe es eben gar nicht darum, Leute von möglichst großer Berühmtheit in den Container einzuladen: "Es müssen die Leute sein, die groß was zu erzählen haben oder gerne was erzählen."

Kandidaten-Wünsche für das nächste Jahr hat Jochen bisher noch keine. Er ist sich aber sicher, dass sich genügend würdige Teilnehmer finden lassen werden: "Ich finde das Reality-Fernsehen bietet genug Möglichkeiten, noch im nächsten Jahr da irgendwelche Leute zu finden. Vielleicht macht mal eine Germany's next Topmodel-Kandidatin mit. Wer weiß..."

Sascha Steinbach/Getty Images Jochen Schropp bei "Promi Big Brother" 2016

Getty Images / Mathis Wienland Jochen Schropp, Deutscher Filmpreis 2016

P.Hoffmann / WENN.com Jochen Schropp beim Deutschen Parfümpreis 2018

