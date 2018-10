Er ist definitiv darüber hinweg! Vor fast genau sieben Jahren ging die 72-Tage-Ehe zwischen Kim Kardashian (38) und Kris Humphries (33) in die Brüche. Für die Unternehmerin bedeutete die Blitz-Scheidung den imagetechnischen Super-Gau, da man ihr eine reine Inszenierung der Beziehung unterstellt hatte. Dank smarter Selbstvermarktung und einem modischen Makeover von Jetzt-Ehemann Kanye West (41) hatte der Keeping up with the Kardashians-Star seinen öffentlichen Ruf aufpolieren können. Um Kris ist es dagegen weitestgehend still geworden. Angeblich soll der Basketball-Profi heilfroh darüber sein, sich nicht mehr dem ständigen Blitzlichtgewitter aussetzen zu müssen.

Wie Us Weekly berichtet, genießt der 33-Jährige aktuell das Single-Dasein in seiner Heimat Minnesota – und will in keinerlei Hinsicht mit dem Kardashian-Jenner-Clan in Verbindung gebracht werden. Schon während der kurzweiligen Beziehung zwischen Kim und Kris war die berühmte Familie der Reality-TV-Beauty gegen eine Ehe der beiden gewesen. Namensvetterin und Familienoberhaupt Kris Jenner (62) hatte ihrer zweitältesten Tochter sogar dazu geraten, die pompöse Hochzeit in letzter Sekunde platzen zu lassen.

Die beiden sind zwar seit 2013 offiziell geschiedene Leute, dennoch vertritt der Basketball-Star mutmaßlich eine klare Meinung bezüglich Kims aktueller Ehe. In seinen Augen sei hauptsächlich der Druck innerhalb der Kardashian-Familie für die schlechte psychische Verfassung und die jüngsten öffentlichen Fehltritte von Kanye verantwortlich.

