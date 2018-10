Spätestens jetzt gibt es keinen Zweifel mehr an Jamie Dornans (36) erneutem Babyglück! Nachdem lange Zeit heftig spekuliert wurde, ob der Schauspieler tatsächlich zum dritten Mal Vater wird, folgte vor wenigen Tagen die offizielle Bestätigung durch sein Management. Der Shades of Grey-Star und seine Frau Amelia Warner (36) hielten sich mit eindeutigen Statements allerdings noch zurück. Dafür ließen sie nun Taten sprechen: Auf einer Filmpremiere legte Jamies Frau ihre Hand liebevoll auf ihren deutlich sichtbaren Bauch!

Am Samstag feierte "A Private War", der neue Film des 36-Jährigen, in London Premiere. Passend dazu gab Amelia ihr ganz persönliches Debüt: Ihr bodenlanges, dunkelblaues Kleid war zwar so geschnitten, dass es ihre Körpermitte sanft umschmeichelte – dennoch konnten die Fotografen einen eindeutigen Blick auf ihren Babybauch erhaschen. Einige Aufnahmen zeigen zudem, wie die werdende Mutter behutsam über ihre Mini-Kugel streichelt. Mit ihrem berühmten Gatten schritt die Schauspielerin bestens gelaunt über den roten Teppich und warf ihrem Schatz immer wieder verliebte Blicke zu.

Das Paar, das seit 2013 verheiratet ist, freut sich nun auf ein Geschwisterchen für seine beiden Töchter. Kurz bevor die Schwanger-News vor wenigen Tagen um die Welt gingen, hatte Jamie noch in höchsten Tönen vom Papa-Dasein geschwärmt: "Es ist das Beste. Es passt zu mir. Meine Kinder glücklich zu machen, ist eine gute Sache, die meine Frau und mich antreibt", sagte der Leinwand-Star in einem Interview.

Getty Images Amelia Warner und Jamie Dornan bei der London-Premiere seines Films "A Private War"

