Dieses Mutter-Sohn-Gespann hat sich einfach lieb – und alle können es sehen. Immer wieder zeigt Amber Rose (35) die Zuneigung zu ihrem Sprössling auf den sozialen Netzwerken. Der kleine Sebastian Taylor Thomaz (5), der aus Ambers geschiedener Ehe mit Rapper Wiz Khalifa (31) stammt, ist der ganze Stolz seiner prominenten Eltern. Auf einem Schnappschuss revanchierte sich Bash, so lautet der Spitzname des Fünfjährigen, mit einem zuckersüßen Kuss bei Mama Amber.

Pünktlich zum 35. Geburtstag der Ex-Stripperin offenbarte sie auf Instagram, was ihr im Leben wirklich wichtig ist. Den innigen Knutsch-Moment zwischen Mutter und Sohn kommentierte Amber mit: "Mein größtes Geschenk." Die Follower der "SlutWalk"-Veranstalterin belohnten die innige Momentaufnahme mit jeder Menge Herz-Emojis. Ein Instagram-Nutzer fasste zusammen: "Mutterliebe – es gibt nichts Stärkeres."

Auch in romantischer Hinsicht läuft es rund bei der 35-jährigen Amber. Gemeinsam mit Nachwuchs-Rapper A.E. turtelte sie beim Konzertbesuch der Alternative-Metal-Band System Of A Down. Die beiden Turteltauben hatten sich erst vor wenigen Tagen während Ambers "SlutWalk" öffentlich zu ihrer Liaison bekannt.

Instagram / amberrose Sebastian Taylor Thomaz hinter einem Pappausteller im Oktober 2018

Getty Images Amber Rose gemeinsam mit Söhnchen Sebastian Taylor Thomaz bei einer Filmpremiere im Juni 2018

Instagram / amberrose Amber Rose und Rapper A.E. im Oktober 2018

