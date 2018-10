Was für ein Look für eine Baby-Party! In wenigen Wochen wird YouTube-Sternchen Paola Maria (25) zum ersten Mal Mama. Aktuell ist der Social-Media-Star in der 31. Schwangerschaftswoche. Daher war es für sie und Ehemann Sascha Koslowski an der Zeit, der Ankunft ihres kleinen Sohnes mit einer Baby-Shower ordentlich entgegenzufiebern. Mit vielen Influencer-Kollegen und hellblauer Deko zelebrierte der Netzstar am vergangenen Wochenende die Party für den noch ungeborenen Nachwuchs – und dafür wählte Paola ein besonders auffälliges Outfit!

Mit babyblauem Kleid und rosafarbener Perücke ließ Paola sich und ihren wachsenden Bauch ordentlich feiern, wie sie mit eindrucksvollen Schnappschüssen auf Instagram zeigte! Doch nicht nur mit einem ausgefallenen Look machte die werdende Mama auf sich aufmerksam – auch die Deko der Kölner Location ließ keine Wünsche offen! In einem großen Saal mit einem Meer aus Luftballons, Blumen und Geschenken genossen die Bald-Eltern mit ihren Freunden die Party. Darunter waren auch einige Stars und Sternchen aus der Social-Media-Branche wie Dagi Bee (24) mit Ehemann Eugen Kazakov (24), Vlogger Emrah Tekin (29) oder Perücken-Queen Regina Hickst.

Bei den Fans sorgte Paolas außergewöhnlicher Aufzug für Diskussionen. Vor allem das rosafarbene Kunsthaar entlockte so einigen Followern kritische Kommentare: "Wieso diese komische Perücke? Das ist total unnötig", zeterte eine Userin. Ein anderer Anhänger hingegen konnte sich an dem Anblick gar nicht satt sehen: "Das ist megaschön! Du siehst wie ein Engel aus!" Aber wie gefällt euch der Look? Stimmt ab!

Instagram / paola Die Location von Paola Marias Baby-Shower

Instagram / paola Paola Maria mit YouTube-Kollege Emrah

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Ehemann Sascha

