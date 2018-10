Sie setzte auf eine kuriose Waffe gegen lästige Paparazzi. Immerhin wird Cara Delevingne (26) aktuell auf Schritt und Tritt von Fotografen verfolgt. Schuld daran ist nicht nur ihre florierende Karriere in der Mode-Industrie, sondern auch das Privatleben der Laufsteg-Schönheit. Aktuell soll Cara mit der Pretty Little Liars-Darstellerin Ashley Benson (28) turteln. Obwohl die frisch Verliebten bei einer Fashion Show im September keinen Hehl aus ihrer Liebelei machten und am Londoner Flughafen öffentliche Küsse austauschten, geht das Rätselraten um den Beziehungsstatus der beiden weiter. Das wurde Cara jetzt wohl zu bunt – hinter einer Affenmaske versteckte sie sich vor den lauernden Reportern.

Das Plüsch-Accessoire verbarg Caras markante Gesichtszüge, mit denen sie weltbekannt geworden ist. Im Gegensatz zu ihrer Begleiterin Ashley, die sich hinter einer riesigen Sonnenbrille abschirmte, hatte Caras Äffchen ein breites Grinsen für die Paparazzi übrig. Das Neu-Pärchen versuchte, sich unerkannt aus einem New Yorker Hotel zu schleichen.

Was wohl Caras Ex-Flamme Paris Jackson (20) zu den jüngsten Aufnahmen sagt? Die einzige Tochter von Pop-Legende Michael Jackson (✝50) und die 26-Jährige hatten bis Mitte des Jahres eine On-Off-Beziehung geführt. Nach der Trennung ließ sich Paris ein Liebes-Tattoo, die britische Flagge als Andenken an Caras Heimat, überstechen.

SplashNews.com Cara Delevingne (hinter einer Affenmaske) und Ashley Benson im Oktober 2018

Xavier Collin/IPA/Splash News Cara Delevingne bei der "Valerian"-Premiere in Los Angeles

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson bei der Balmain Fashion Show

