Grund zur Trauer für Mesut Özil (30). Für gewöhnlich vereint der professionelle Fußballer eine riesige Fan-Base hinter sich. Als ehemaliger Kicker der deutschen Nationalmannschaft und aktueller Spieler des FC Arsenal in England ist der gebürtige Gelsenkirchener ein Vorbild für viele alte und junge Ballsport-Begeisterte. Einen ganz besonderen Supporter muss das Ausnahmetalent in Zukunft allerdings vermissen: Mesut Özil trauert aktuell um seinen kleinen Unterstützer Charlie!

Die niederschmetternde Botschaft teilte der Wahl-Engländer auf Instagram mit seiner Community. "Es ist so traurig, davon zu hören, dass mein Freund und großer Arsenal-Supporter Charlie nach seinem langen Kampf gegen den Krebs verschieden ist. Ruhe in Frieden", schrieb Mesut von Trauer überwältigt und richtete sich zum Schluss noch persönlich an seinen jungen Fan: "Wir werden dich so sehr vermissen, Charlie."

Auch Sänger Pietro Lombardi (26) weiß, wie schwer ein solcher Verlust für eine Person der Öffentlichkeit sein kann. Schließlich ist die Verbindung zwischen Fan und Promi eine ganz besondere. Erst vor knapp zwei Wochen verlor der Musiker seine wohl größte Unterstützerin. Die elfjährige Elli unterlag ihrer schweren Krankheit. Nur kurz zuvor hatte der "Phänomenal"-Interpret das Mädchen besucht und gemeinsam mit ihr zu seinem Hit getanzt.

Getty Images Mesut Özil nach der WM 2018 am Frankfurter Flughafen

Getty Images Profi-Kicker Mesut Özil

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker



