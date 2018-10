Babyauszeit für den Neupapi? Bibi (25) und Julian Claßens (25) Leben steht gerade Kopf: Die Webvideo-Produzenten sind seit Kurzem Eltern eines kleinen Jungen. Seitdem stehen vor allem schlaflose Nächte, Windelwechsel-Marathons und extra Kuscheleinheiten auf dem Programm – schließlich muss ihr Knirps rund um die Uhr versorgt werden. Freizeit haben die YouTube-Stars da natürlich kaum noch. Doch Julian scheint jetzt eine Minipause vom Alltag mit Kind gebraucht zu haben!

Und dafür suchte sich der Blondschopf ein wirklich besonderes Versteck: Er zog sich mit einem Kumpel in seine Garage zurück. Doch nicht etwa, um an einem Auto zu werkeln – der 25-Jährige hatte etwas anderes im Sinn, wie er in seiner Instagram-Story verriet: "Ja, wir sitzen in der Garage und schauen eine Reportage über Granatäpfel. Ist doch vollkommen normal oder?" Doch warum ging Julian zum Fernsehen nicht einfach in sein Haus? Wahrscheinlich wollte er mit dem Lärm des TV-Geräts seinen Sohnemann nicht aufwecken.

Neugeborene Säuglinge schlafen in den ersten sechs Wochen ihres Lebens bis zu 20 Stunden täglich. Und das haben die Kleinen auch nötig: Denn vor allem während des Schlafs entwickelt sich der neue Mensch. Der Nachwuchs macht Entwicklungsfortschritte im Bereich der Bewegung, des Sinns oder des Wachstums.

