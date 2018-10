Diese Reaktion hatte sich Tristan Thompson (27) bestimmt nicht erhofft! Es ist wohl nach wie vor nicht ganz leicht bei dem Basketballer und Khloe Kardashian (34). Nachdem kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter True die Seitensprünge des Kindsvaters publik gemacht wurden, verzieh ihm seine Liebste zwar – die Khloe-Fans sind jedoch noch immer nicht wieder von dem Freund des Reality-Stars überzeugt. Dies bewies nun in aller Deutlichkeit ein Kommentar von Tristan auf Khloes Social-Media-Plattform – für das der Sportler prompt eine Menge Hass einstecken musste!

Eigentlich war es wohl als Kompliment an seine hübsche Partnerin gedacht. Dass er damit Khloes Fans die perfekte Angriffsfläche bietet – damit hatte er wohl nicht gerechnet. Unter einem sexy Schnappschuss von der Blondine im pinken Body auf Instagram setzte Tristan bloß drei Smileys mit Herzchen-Augen. Und kassierte dafür Antworten wie: "Erbärmlich. Sie ist viel zu gut für dich", "Warum respektierst du Khloe nur so wenig?" oder "Du bist noch nicht mal so attraktiv, um Menschen so behandeln zu dürfen."

Die Kardashian-Supporter stehen mit dieser Meinung jedoch nicht alleine da. Sogar Talkshow-Größe Wendy Williams (54) unterstellte Tristan, nicht in der Lage zu sein, seiner kleinen Familie treu zu sein. Diese öffentliche Hasstirade gegen ihren Schatz soll Khloe damals ziemlich getroffen haben. Was sie dann wohl zu der Diss-Eskapade unter ihrem Foto sagt?

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Jason Miller/Getty Images Tristan Thompson, Basketballstar

Bauer-Griffin / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson unterwegs in Los Angeles

