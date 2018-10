Bekommt Tina Kessler (Christin Balogh, 32) bei Sturm der Liebe endlich ihr Happy End? Die Chefköchin hat in der ARD-Telenovela einfach kein Glück: Ihre große Liebe David Hofer (Michael N. Kuehl, 30) verließ im Juni 2017 den Fürstenhof. Zwar fand die junge Mama kurzes Liebes-Glück bei Fitness-Coach Nils Heinemann (Florian Stadler, 45), doch er entschied sich für eine Andere und kehrte Bichlheim ebenfalls den Rücken. Nun postete Tina-Darstellerin Christin einen Schnappschuss aus der SdL-Garderobe, der sie in einem Hochzeitskleid zeigt – wird sie etwa bald heiraten?

Die Antwort lautet leider: erst einmal nicht! Aber warum trägt sie in der Telenovela so ein eindeutiges Kleidungsstück? Nach einem Narkose-Gas-Angriff auf das Fünf-Sterne-Hotel wurden alle Hotel-Mitarbeiter und Gäste ohnmächtig. Währenddessen träumte die Gourmet-Künstlerin, wie sie in einem weißen Hochzeitskleid die Treppe des Luxus-Ressorts herunter schreitet – ein Mann greift am Ende der Stufen nach ihrer Hand. Wer ihr Märchenprinz ist, wird in der traumhaften Sequenz allerdings nicht enthüllt!

Gut möglich, dass sich Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 41) als ihr Traummann herausstellt. Pressefotos des Senders legen den Verdacht nahe, dass sich die junge Mama in den 41-Jährigen verlieben wird. Die Bildunterschrift eines Fotos lautet nämlich: "Tina sieht Robert plötzlich mit anderen Augen." Einziges Problem: Robert ist eigentlich glücklich mit Eva Saalfeld (Uta Kargel, 37) verheiratet!

ARD/Christof Arnold David Hofer (Michael N. Kühl) und Tina Kessler (Christin Balogh) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Tina (Christin Balogh) und Nils (Florian Stadler) in einem "Sturm der Liebe"-Traum

Anzeige

ARD / Christof Arnold Christin Balogh, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de