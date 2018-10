Gibt's Paul Janke (37) bald auch hüllenlos im TV? Vielen Menschen ist der Blondschopf als DER Bachelor schlechthin bekannt. 2012 verteilte der sympathische Schönling die Rosen, fand allerdings nur vorübergehend die Liebe. Danach nahm nicht nur seine DJ-Karriere Fahrt auf – seit Neustem probiert sich Paul auch als Stripper bei den Chippendales. Kuppelshow-Erfahrung hat er also schon, ein bisschen Nackigmachen ist sein aktueller Job – will er das vielleicht auch bald kombinieren? Paul verriet jetzt, ob Adam sucht Eva ein passendes Dating-Format für ihn wäre!

Im Interview mit Bild sprach der 37-Jährige jetzt über sein neues Standbein und über seine nächsten Schritte. Jetzt, wo die Hüllen eh schon teilweise gefallen sind, läge schließlich auch ein TV-Auftritt im Adamskostüm nahe, oder? "Nein, in die Show kriegt mich keiner", meckerte er über die "Adam sucht Eva"-Idee. "Ich will zwar unterhalten, aber es soll seriös bleiben. Ich will ja am nächsten Morgen noch in den Spiegel gucken können." Zudem befürchte er, dass seine Schwester – im Falle einer Teilnahme – den Kontakt zu ihm abbrechen würde.

Tatsächlich wird Paul bei den Shows der bekannten Strippergruppe auch mehr die Übergänge zwischen den Tänzen moderieren und weniger sich die Kleidungsstücke vom Leib reißen: "Ich reiße nur mein Hemd auf, bin also oberkörperfrei, weil das Teil des Rituals der Chippendales ist."

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-Bachelor

Christian Alsan Paul Janke

Getty Images Paul Janke im Jahr 2016

