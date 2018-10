Frische Winde(ln) im britischen Königshaus! Im Frühjahr 2019 soll es so weit sein: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) bekommen ihr erstes Baby. Damit es dem kleinen Spross an nichts fehlt, wenn Mama und Papa den royalen Pflichten nachgehen, muss ein geeignetes Kindermädchen her. Angeblich steht die erste Kandidatin auch schon fest. Doch die baldigen Eltern entschieden sich nicht einfach so für die erfahrene Lady, sie erhielten dafür prominente Unterstützung.

Kein Geringerer als Hollywoodstar George Clooney (57) soll bei der Nanny-Ermittlung geholfen haben. Er und seine Frau Amal (40) waren selbst erst auf der Suche nach sieben geeigneten Kindermädchen für ihre Zwillinge Ella (1) und Alexander (1). Eine davon, Connie Simpson, sollen die angeblichen Paten des Kindes nun ihren königlichen Freunden empfohlen haben. Sie sei eines der begehrtesten Kindermädchen Hollywoods und kümmerte sich schon um die Kids von Promi-Eltern wie Justin Timberlake (37), Emily Blunt (35) oder Matt Damon (48).

William (36) und Kate (36) hingegen entschieden sich bei ihren Sprösslingen für Maria Teresa Turrion Borrallo, eine Absolventin des "Norland College". Die Schule bildet seit Jahren die Königsklasse unter den Kindermädchen aus und vermittelt ihre Nannys ausschließlich an die englische Upperclass.

