"Si es amor" (zu Deutsch: "Ja, es ist Liebe") – mit diesen Zeilen auf Instagram feuerte Mandy Capristo (28) in den letzten Wochen hitzige Spekulationen bei ihren Followern an: Hat die Sängerin etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Jetzt nimmt das Ex-Monrose-Mitglied ihnen den Wind aus den Segeln und überrascht ihre Fans stattdessen mit ganz anderen News: Der Deutsch-Kolumbianer Larsito ist nicht etwa die neue Liebe in Mandys Leben, sondern ihr Duett-Partner.

Ist es nun Liebe oder läuft es am Ende doch wieder nur auf eine Freundschaft hinaus? In ihrem neuen Song nehmen sich der gebürtige Berliner und die ehemalige DSDS-Jurorin genau dieser Frage an, die vielen Menschen unter den Nägeln brennt. In ihrer Musik verbinden die beiden Künstler nicht nur zwei Sprachen, Deutsch und Spanisch, sondern auch zwei völlig unterschiedliche Stile. Zum einen macht sich Larsitos Affinität zu lateinamerikanischen Klängen bemerkbar, zum anderen Mandys Herkunft aus der Popbranche. Mit dem Reggaeton-Werk begibt sich die 28-Jährige jedenfalls in völlig neue musikalische Gefilde.

Spätestens jetzt ist klar, dass die Ex von Mesut Özil (30) mit ihren kryptischen Insta-Posts nicht etwa auf einen neuen Freund anspielte. Die verheißungsvollen Zeilen unter einem Schnappschuss mit Larsito "Wie lange sollen wir noch warten?" waren tatsächlich auf das Single-Release bezogen. Wie gefällt euch "Si es amor"? Stimmt ab!

