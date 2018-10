Wächst hier die nächste Generation der Keeping up with the Kardashians-Stars heran? In der Reality-Show dreht sich alles um die Mitglieder des berühmten Kardashian-Jenner-Clans. Besonders im Fokus stehen dabei die Töchter von Momager Kris (62): Kylie (21), Kendall (22), Kourtney (39), Khloe (34) und Kim (38). Und die sorgten alleine in diesem Jahr mit drei zuckersüßen Babys für ordentlich Nachwuchs für das Show-Format. Das zeigt ein niedlicher Urlaubs-Schnappschuss!

Ganz wie ihre medienerprobten Mütter posieren Kims und Khloes Töchter Chicago und True freudestrahlend im tropischen Blätter-Ambiente. "Besties auf Bali!", kommentiert Kim die niedliche Aufnahme der beiden Mini-BFFs. Auf der indonesischen Insel gönnen sich die 38-Jährige, ihre beiden Schwestern Khloe und Kourtney und deren Kinder momentan ein paar Tage Auszeit.

Kims niedliche Momentaufnahme ist nicht das erste Cousinen-Pic, das die Herzen ihrer Fans zum Schmelzen bringt: Erst vor wenigen Wochen postete Sis Khloe ein Foto, das neben True und Chi auch Stormi, Dream Renee Kardashian (1) und Saint West (2) bei einer Cupcake-Party zeigte. Dazu schrieb die Jeans-Designerin scherzhaft in Anlehnung an ihre Reality-Show: "Keeping up with the Kousins!"

Instagram / https://www.instagram.com/p/BnucT8HlycW/?taken-by=kimkardashian Chicago West, True Thompson und Stormi Webster (v.l.)

Getty Images / Frederick M. Brown Khloe, Kourtney und Kim Kardashian auf Elton Johns AIDS Foundation Oscar Viewing Party 2014

Instagram / khloekardashian Stormi Webster, True Thompson, Chicago West, Dream Kardashian und Saint West

