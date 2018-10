Diese Turteltauben scheinen unzertrennlich zu sein! Seit gut einem halben Jahr sind Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (45) ein Paar und zeigen sich regelmäßig superverliebt auf Galas oder im Netz. Und der Tokio Hotel-Gitarrist scheint auch schon zur Familie des Models dazu zu gehören – so war er zuletzt auf der Geburtstagsparty von Heidis Tochter Lou dabei. Jetzt wurde die Patchwork-Familie beim Shoppen in Los Angeles gesichtet.

Am vergangenen Sonntag besuchte die Beauty zusammen mit ihrem Schatz und ihren vier Kids eine der unzähligen Shopping-Meilen in der kalifornischen Metropole. Beim Spaziergang durch die Einkaufsgegend wurde die Familie von einem Paparazzi abgelichtet. Dieser ertappte das Pärchen dabei, wie es ganz verliebt, fast im Partnerlook, umherschlenderte: Mit großen, dunklen Sonnenbrillen und in legerer, schwarzer Kleidung machten die zwei ihren Ausflug durch die Innenstadt. Dabei hatte Tom seiner Liebsten den Arm über die Schulter gelegt, während die vierfache Mutter liebevoll nach seiner Hand griff.

Ob aus ihrer privaten Beziehung künftig zusätzlich eine geschäftliche wird? Heidis Castingshow Germany's next Topmodel soll in der kommenden Staffel jedenfalls ein neues Jury-Mitglied bekommen – und nach aktuellen Spekulationen könnte diese Rolle eventuell Heidis Schatz zukommen.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018

42/ MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Los Angeles

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einer Party

