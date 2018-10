Am Sonntagabend ging in der TV-Castingshow The Voice of Germany die vierte Blind Audition über die Bühne. Neben auffällig langen Einspielfilmchen, die die Talente vor ihrem Auftritt vorstellten, standen natürlich auch die Teilnehmer selbst im Vordergrund. Dabei sorgte ein Kandidat bei den sonst so streitlustigen Juroren für Harmonie pur: Guido Goh zog die Coaches mit seiner Performance dermaßen in seinen Bann, dass diese plötzlich richtig friedlich wurden!

Alle vier Coaches waren sich daraufhin sofort einig: Sie wollen Guido in ihrem Team haben! Doch statt Streitereien und derber Sprüche, die mittlerweile zum Show-Konzept gehören, ging es im TV-Studio plötzlich ganz entspannt zu. Mit einer umgebauten Sarod – einem speziellen indischen Saiteninstrument – und dem Song "Crying In The Rain" versetzte der 48-Jährige Yvonne Catterfeld (38) und Co. in einen absoluten Ruhe-Modus. "Es ist voll geil. Wir wollen uns gar nicht streiten. Wir sind übel friedlich drauf", säuselte Mark Forster (34).

Daher ernannte Juror Michi Beck (50) Kandidat Guido auch sofort zum Peace-Maker der Runde. Jury-Neuzugang Michael Patrick Kelly (40) war ebenfalls von dem einnehmenden Gesangstalent des beliebten Show-Teilnemers überzeugt: "Du hast uns alle in einen Zen-Zustand gebracht. Sonst ist hier viel mehr Aggression in der Luft." Am Ende musste dennoch eine Entscheidung gefällt werden und die fiel dem umschwärmten Guido nicht schwer: Er wählte "Kelly Family"-Mitglied Paddy aus.

