Auch für sie hat sich Herzogin Meghans (37) Hochzeit mit Prinz Harry (34) gelohnt: Seit die Öffentlichkeit über die Beziehung der beiden Bescheid weiß, liegt auch ein großer Fokus auf Stylistin Jessica Mulroney. Sie ist Meghans beste Freundin und fungierte während deren Zeit als Suits-Darstellerin in Toronto auch als ihre Modeberaterin. Sogar in Australien war Jessica jetzt als inoffizielle Stylistin ihrer Freundin dabei. Die mediale Aufmerksamkeit zahlt sich jetzt mit einem TV-Job aus.

Jessica wird in Zukunft regelmäßig als Fashion-Expertin in der US-Talkshow Good Morning America auftreten. Das wurde jetzt in dem Morgenmagazin bekannt gegeben. Die 38-Jährige soll den Zuschauern die neuesten Trends und Styles zeigen – und vermutlich werden die Moderatoren auch versuchen, ihr das eine oder andere Geheimnis über Meghan zu entlocken. "Ich bin so aufgeregt, hier zu sein!", freute sich die gebürtige Kanadierin live auf Sendung.

Die dreifache Mutter habe den Stil von Meghan maßgeblich beeinflusst und soll ihre Freundin immer noch inoffiziell beraten. Jessica regt die werdende Mutter wohl auch häufiger dazu an, ein wenig gegen den royalen Kleiderkodex zu rebellieren.

