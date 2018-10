Süße Baby-News von Benjamin Heinrich (34): Der Schauspieler hat zum ersten Mal Nachwuchs bekommen! Seit 2013 spielt er bei Unter uns eine der Hauptrollen in der RTL-Daily. In seiner Rolle als Benno Bambi Hirschberger hat er bereits ein Kind zusammen mit seiner Serienpartnerin Valea Scalabrino (28), die seine Gattin Sina Hirschberger verkörpert. Jetzt ist Benjamin auch privat ein echter Papa – und kann sein Glück kaum fassen!

Er und seine Frau Antje wurden mit einem gesunden, quickfidelen Sohn gesegnet. Am vergangenen Freitag erblickte der Spross das Licht der Welt – und noch immer fällt es Benjamin schwer, seine Emotionen in Worte zu fassen. "Wir sind die glücklichsten Menschen der Welt!", freute sich der Soapie via Instagram – und verriet seinen Followern sogar im gleichen Zuge den Namen seines ganzen Stolzes: "Endlich bist du bei uns, Mats-Willem."

Erst vor einem Monat wurde auch sein UU-Kollege Alexander Milo (38) Vater. Die Fans freuen sich schon auf gemeinsame Sprössling-Schnappschüsse. "Bei euch gibt's jetzt sicher bald Männer-Baby-Partys. Mirco und Mats werden sicher auch beste Freunde", kommentierte ein Insta-User Benjamins niedliches Vater-Sohnemann-Foto.

Instagram / officialbenjaminheinrich Benjamin Heinrich und sein Sohn Mats-Willem

RTL / Stefan Behrens Sina und Bambi mit ihrem Baby bei "Unter uns"

Instagram / officialbenjaminheinrich Benjamin Heinrich und Alexander Milo, "Unter uns"-Schauspieler

