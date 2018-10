Die Landwirte hoffen wieder auf die große Liebe und bekommen Support von einem erfahrenen Reality-Star! Seit Mitte Oktober läuft die 14. Staffel von Bauer sucht Frau über die Bildschirme. Aber wird sich während der Hofwoche wirklich ein Bauer verlieben und seine Mrs. Right finden? Einer wünscht den alleinstehenden Farmern und ihren Anwärterinnen für ihr Flirt-Abenteuer jedenfalls viel Glück: Ex-Bachelorette-Teilnehmer Daniel Lott!

In seiner Instagram-Story outete sich der 27-Jährige als Fan der Kult-Kuppelshow – das ist aber noch nicht alles! Auf seinem Social-Media-Account hatte er einen persönlichen Gruß an die liebeshungrigen Landwirte und ihre potenziellen Herzdamen: "Ich wünsche euch mehr Glück bei der Partnersuche mit RTL, als ich es hatte." Bekanntermaßen endete für Daniel die Liebessuche im TV nicht mit einem Happy End: Der Schwabe kam bei Die Bachelorette zwar bis ins Finale, doch in der letzten Nacht der Rosen musste er sich gegen Alexander Hindersmann (30) geschlagen geben, der statt ihm das Herz von Rosenverteilerin Nadine Klein (33) erobert hatte.

Trotz Kuppel-Pleite – in Interviews betonte der Mann vom Bodensee immer wieder, dass er die Zeit bei der Rosen-Show nicht bereut: "Ich werde die Sendung auf jeden Fall meinen Single-Freunden weiterempfehlen", stellte er in einem Interview klar. Er habe eine tolle Zeit gehabt und die Produktion sei großartig gewesen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Das Kennenlernen beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

MG RTL D Daniel, Bachelorette-Kandidat 2018

