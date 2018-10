15 Monate ist es nun her, dass sich Chester Bennington im Alter von nur 41 Jahren das Leben nahm. Der Linkin Park-Frontmann hinterließ neben seiner Frau Talinda Ann Bentley (42) und seinen sechs Kindern ein großes musikalisches Erbe. Mit Titel wie "In The End", "Numb" oder "Breaking The Habit" und seiner einmaligen Stimme bleibt Chester für immer unvergessen. Bald soll es sogar musikalischen Nachschub geben: Bislang unveröffentlichtes Song-Material soll demnächst zu hören sein!

Drei Monate vor seinem Tod war Chester mit Mark Morton (45) im Studio. Die Songs, die der Gitarrist der Metalband Lamb of God mit dem Sänger aufnahm, sollen nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf Twitter verriet Mark: "Chester und ich haben wirklich coole Musik gemacht, von der wir beide wahnsinnig begeistert waren. Ihr werdet sie hören." Einen genaues Datum nannte der 45-Jährige allerdings noch nicht.

Ob und wie es mit Chesters Linkin Park-Kollegen weiter geht, ist unklar. Bandmitglied Mike Shinoda hatte anlässlich Chesters erstem Todestag gegenüber United Rock Nations Radio erklärt, sich vorerst auf seine Solo-Liveshow konzentrieren zu wollen, da er sich damit wohler fühle. Ein Comeback der Truppe schloss er aber nicht aus.

Twitter / @MarkDuaneMorton Mark Morton und Chester Bennington im April 2017

Getty Images / Jason Merritt/TERM Linkin Park bei den American Music Awards 2012

Getty Images Mike Shinoda, Linkin Park-Mitglied

