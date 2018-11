Hollywoodstar Ben Affleck (46) lässt anscheinend nichts anbrennen! Noch bevor seine Scheidung von Schauspielkollegin Jennifer Garner (46) durch war, ließ er sich mit dem Playboy-Model Shauna Sexton auf ein brandneues Liebesabenteuer ein. Im Oktober ging aber auch diese Beziehung in die Brüche. Jetzt scheint Ben sein letztes Liebesaus allerdings bestens verkraftet zu haben: Denn der Casanova hat angeblich schon eine neue Dame im Visier – und zwar keine Unbekannte!

Am Set von Bens aktuellem Streifen "Torrance" soll offenbar zwischen ihm und Filmpartnerin Janina Gavankar (37) der Funke übergesprungen sein. Die Brünette ist allerdings nicht nur durch ihre Rollen in True Blood und Vampire Diaries bekannt. Sie gehört auch zu den besten Freundinnen von Herzogin Meghan (37)! Die beiden Frauen lernten sich vor 15 Jahren in Los Angeles kennen und halten bis heute Kontakt. Janina war sogar Gast auf Meghans Hochzeit.

Nun spielt die 37-Jährige die On-Screen-Ehefrau von Dreifach-Vater Ben. Und – wie ein Insider dem Magazin InTouch verriet – sei der Schauspieler von ihr mehr als beeindruckt. "Janina ist nicht nur sexy, sie ist eine gute Schauspielerin und arbeitet hart – alles Qualitäten, die Ben imponieren", sagte der Promi-Experte. Dabei soll die Bewunderung auf Gegenseitigkeit beruhen. Denn: "Zwischen den beiden hat es gleich geknistert."

Splash News Janina Gavankar und Ben Affleck

Instagram / janina Herzogin Meghan und Janina Gavankar

TRF Images /MEGA Janina Gavankar und Ben Affleck am Set von "Torrance"

