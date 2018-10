Vor wenigen Monaten wurde Ben Affleck (46) total fertig im Auto seiner Ex-Frau Jennifer Garner (46) abgelichtet. Damals erlitt der einstige Batman-Darsteller einen Alkoholrückfall und musste von der Mutter seiner Kinder in eine Klinik gebracht werden. Seitdem hat er einen erfolgreichen Entzug hinter sich und steht sogar schon wieder vor der Kamera – Ben wird in seinem nächsten Film einen Süchtigen verkörpern!

Nach seiner Rehabilitation geht es für den Leinwandstar wieder bergauf: Wie TMZ jetzt berichtet, dreht der 46-Jährige derzeit den Streifen "Torrance". In diesem Blockbuster verkörpert der Familienvater einen ehemaligen All-Star-Basketballspieler, der in die Sucht gerutscht ist. Für seine neue Rolle legte der Hollywood-Beau ordentlich an Muskelmasse zu – die er bereits in den vergangenen Wochen zur Schau stellte.

Vor knapp zwei Wochen wurde Ben das letzte Mal bei einer Therapiesitzung gesehen. Demonstrativ glücklich und zuversichtlich winkte der Kinoheld den Paparazzi vor der Klinik zu. Wie Just Jared berichtete, habe der Regisseur sich voll und ganz auf seine Genesung konzentriert.

Splash News Ben Affleck auf dem Weg in die Entzugsklinik

Anzeige

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleck im Oktober 2018

Anzeige

Reuben/MEGA Ben Affleck in Los Angeles, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de