Hinter ihrer süßen Kostümierung steckte jede Menge Arbeit und viel Liebe zum Detail! Stundenlang saßen Heidi Klum (45) und ihr Schatz Tom Kaulitz (29) in der Maske, um sich für die alljährliche Halloween-Party des Models Schritt für Schritt in das Oger-Pärchen Fiona und Shrek zu verwandeln. Die Verkleidung kam bei den Fans super an. Doch die zwei waren nicht die Einzigen, die sich für einen Partnerlook entschieden. Auch Jessica Simpson (38) und ihr Ehemann Eric Johnson (39) überraschten als cooles Duo.

In diesem Outfit hätte man die Sängerin und ihren Schatz fast nicht erkannt. Auf ihrem Instagram-Account postete Jessica einen Schnappschuss in ihrem Halloween-Kostüm – und das ist wirklich ziemlich gelungen. In weißen Anzügen, blauen Musterhemden und lässigen Sonnenbrillen erinnerten die Turteltauben ganz klar an Danny DeVito (73) und Arnold Schwarzenegger (71) aus dem Film "Twins". Im direkten Vergleich wird deutlich, die beiden haben das ungleiche Duo perfekt getroffen. Ihre Follower sind jedenfalls begeistert und loben Jessica und Eric für ihre sensationelle Verkleidung.

Sogar der Schwangerschaftsbauch der werdenden Mama wird in dem Outfit perfekt kaschiert. Erst kürzlich präsentierte die 38-Jährige ihre XXL-Babykugel auf dem roten Teppich. Es kann also nicht mehr allzu lange dauern, bis ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickt.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Hallowenn 2018

Anzeige

EVERETT COLLECTION, INC. Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito in "Twins"

Anzeige

WENN.com Jessica Simpson in New York, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de