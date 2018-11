Von Schwiegermamas Liebling zum Bad Boy? Teenie-Idol Lukas Rieger (19) machte zuletzt mit seiner neuen Beziehung Schlagzeilen: Der Influencer ist mit YouTuberin Faye Montana zusammen. Als Paar haben die beiden bereits ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Ob bei dem Netz-Star mit der jungen Liebe auch eine optische Veränderung einhergeht? Der deutsche Popsänger hat sich obenrum ganz schön gewandelt!

Lukas hat sich eine neue Frisur verpassen lassen! Vorbei sind die Zeiten, in denen der 19-Jährige mit seinen blonden Strähnen glänzte. Der Ex-Castingshow-Teilnehmer trägt seine Haare jetzt dunkelbraun, wie er auf seinem neuesten Instagram-Bild zeigt. Und der Look kommt bei seinen Fans richtig gut an! "Sieht viel besser aus als vorher", "Ich mag die Haare so total gern" oder "Ich liebe deine neue Farbe", lauten nur drei der überwiegend positiven Kommentare unter dem Netz-Pic.

Mit diesem Style-Wandel erfindet sich Lukas jedoch nicht neu. Er kehrt lediglich zu seiner ursprünglichen Haarfarbe zurück, mit der er 2014 beim Gesangs-Contest The Voice Kids teilnahm. Damals schaffte er es an der Seite von Coach Lena Meyer-Landrut (27) bis in die Battles.

AEDT/WENN.com Lukas Rieger und Faye Montana

AEDT/WENN.com Lukas Rieger, Influencer

Cinamon Red/WENN.com Lukas Rieger, Sänger

Instagram / lukasrieger Lukas Rieger 2014 mit Lena Meyer-Landrut



