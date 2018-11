Ein würdiger Abschied von Mac Miller (✝26): Sieben Wochen nach dem Tod des Rappers stellten seine Kollegen und Freunde ein riesiges Charity-Konzert für ihn auf die Beine. Nachdem der Musiker Anfang September völlig überraschend aus dem Leben geschieden war, saß der Schock bei Angehörigen und Fans tief. Doch schnell war den Musikern Travis Scott (26), John Mayer (41) und anderen Stars klar, dass sie ihren Kumpel ehrenvoll verabschieden wollen: Zusammen mit Tausenden von Fans feierten sie jetzt das Leben des so jung verstorbenen Mac.

Am 31. Oktober stand das Greek Theater in Los Angeles unter dem Motto "Mac Miller: A Celebration of Life". Zwischen den Auftritten von Sängern wie John, Chance the Rapper (25), SZA (28) und weiteren Künstlern liefen immer wieder Videos, wie People berichtet. Mal zeigten die Clips auf der Bühne Mac als musikbegeistertes Kleinkind, mal waren es Nachrichten an ihn von seinen Weggefährten. So erzählte Rapper Tyler, the Creator (27), der nicht vor Ort sein konnte, dass Mac lange Zeit der einzige Kumpel war, der seine Witze lustig fand. Nachdem Travis seine Performance beendet hatte, "bedankte" sich Mac in einer alten Videobotschaft quasi selbst bei allen Anwesenden für das Erscheinen.

Besonders gerührt zeigte sich nach dem Konzertabend Karen Meyers, die Mutter des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Malcolm McCormick heißt. Auf Instagram schrieb sie: "Umgeben von unendlich viel Liebe für Malcolm. Ich weiß, er spürt das alles." Wer sich das Konzert in voller Länge ansehen möchte, findet unter anderem auf YouTube noch einen Live-Stream.

Getty Images Travis Scott bei den MTV Video Music Awards 2018

ZUMAPRESS.com / MEGA Tyler, the Creator beim "Life Is Beautiful"-Festival 2018 in Las Vegas

Instagram / _karenmeyers Mac Miller und seine Mutter Karen Meyers

