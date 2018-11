Im Hause Kardashian-West war Halloween nicht nur schaurig! Während Kourtney (39), Kim (38), Khloe (34), Kendall (22) und Kylie (21) und damit die ältere Generation des berühmten Clans als heiße Victoria's Secret-Engel mit XXL-Flügeln überzeugten, waren die Kostüme von Kims Nachwuchs einfach nur unglaublich – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als Mini-Superhelden mischten sie die Schauersause ordentlich auf.

Die beiden Töchter von Kim und Rapper Kanye West (41) sind offenbar Fans des Animationsstreifens "Die Unglaublichen". Ein Film für Groß und Klein, in dem Familie Parr die Welt vor Fieslingen schützt und das natürlich in entsprechender Kluft. Die 38-Jährige steckte ihre Mädels North (5) und Chicago in die passende Verkleidung, wie zahlreiche Instagram-Schnappschüsse zeigen. Der rote Pulli mit dem Logo durfte nicht fehlen, genauso wenig wie die roten Leggins, schwarze Boots und eine Gesichtsmaske.

Ihr Brüderchen Saint (2) hatte auf diese Maskerade keine Lust und imitierte stattdessen seinen Papa Kanye. Im Musikvideo zu "I Love It" sind der 41-Jährige und Kollege Lil Pump (18) in überdimensionalen und kastenförmigen Outfits zu sehen. Saint schlüpfte in Kanyes Rolle, Cousin Reign Disick (3) hatte als Lil Pump Spaß.

Instagram / kimkardashian Chicago West an Halloween

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Instagram / kimkardashian Saint West und Reign Disick in ihrem Halloween-Kostüm 2018

