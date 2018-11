Mit wem tauscht Action-Star Vin Diesel (51) denn so heiße Küsse? Eigentlich ist der Schauspieler in einer glücklichen Beziehung mit dem mexikanischen Model Paloma Jiménez, deren Krönung ihre drei Kinder Hania, Pauline und Vincent sind. Nun wurde der 51-Jährige von Paparazzi jedoch in den Armen von Schauspielerin Talulah Riley (34) erwischt – muss sich seine Lebensgefährtin etwa Sorgen machen? Die Antwort lautet zum Glück nein! Die scharfe Kuss-Szene von Vin und Talulah ist für einen Film!

Vin übernimmt in der Comic-Verfilmung "Bloodshot" die Rolle des gleichnamigen Superhelden, Talulah spielt seine große Liebe Gina DeCarlo. Und wie die Schnappschüsse vom Set zeigen, stimmt die Chemie zwischen den Hauptdarstellern: Die Schauspieler waren nicht nur beim Küssen überzeugend – sie alberten auch miteinander herum, sobald die Kameras aus waren.

Während Vin vergeben ist, hat seine Leinwandpartnerin Talulah übrigens einige Liebes-Turbulenzen hinter sich: Die 34-Jährige war zwischen 2010 und 2012 mit Elon Musk (47) verheiratet. Nach der Scheidung gingen sie ein Jahr später wieder den Bund der Ehe ein, die 2014 jedoch ebenfalls beendet wurde. Vor drei Jahren wollte es das On-Off-Couple noch einmal miteinander versuchen und machte die zweite Scheidung rückgängig, 2016 trennten sie sich endgültig.

Getty Images Vin Diesel und Paloma Jimenez bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Tania Coetzee / MEGA Talulah Riley und Vin Diesel am Set von "Bloodshot"

Getty Images Talulah Riley und Elon Musk, März 2014

