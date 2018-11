Sabia Boulahrouz (40) schmiedet neue Karriere-Pläne! Nachdem die Tänzerin ihr Leben lange Zeit privat hielt und Interviews oder öffentliche Auftritte vermied, war sie in den vergangenen zwei Jahren plötzlich häufiger im Fernsehen zu sehen. Dance Dance Dance, Promi Shopping Queen, Global Gladiators – die Beauty nahm gleich an mehreren Formaten teil. Nun zieht die 40-Jährige sogar eine Schauspiel-Laufbahn in Erwägung – und zwar in der Türkei.

Im Interview mit Closer plauderte Sabia nun ganz offen über das verlockende Angebot, das ihr Leben vielleicht schon demnächst ganz schön auf den Kopf stellen könnte: "Es kam letztens das Thema Schauspielerei auf. In der Türkei sind türkische Serien sehr beliebt. Und da ich fließend Türkisch spreche, hat man mich gefragt, ob das nicht eine Option für mich wäre." Tatsächlich scheint die Dreifach-Mama nicht ganz abgeneigt zu sein, denn sie habe schon zu Schulzeiten erste Erfahrungen gesammelt und sei die Klassenbeste beim Theaterspielen gewesen.

Einen Haken hätte das Engagement allerdings: Sabia müsste ihre Heimat Hamburg verlassen und in die Türkei ziehen. Aber das scheint für sie – zumindest in der Theorie – kein Ausschlusskriterium zu sein. "Ich habe schon vorher ein Vagabundenleben geführt, mit meinen jeweiligen Partnern. Auch da bin ich immer wieder mal umgezogen", erklärte das TV-Gesicht. Für einen tollen Job würde sie das jederzeit wieder tun. Als ihr im vergangenen Jahr eine Rolle in einer niederländischen Produktion angeboten wurde, klang das aber noch ganz anders. Damals schlug sie das Angebot aus.

MG RTL D / Markus Hertrich Sabia Boulahrouz, "Promi Shopping Queen" 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sabia Boulahrouz beim "Global Gladiators"-Photocall in Berlin

Anzeige

Becher/WENN.com Sabia Boulahrouz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de