Haben Medikamente den Soundgarden-Sänger Chris Cornell (✝52) in den Selbstmord getrieben? Im Mai des vergangenen Jahres nahm sich der Musiker, der mit Hits wie "Black Hole Sun" oder "Spoonman" besonders in 1990er Jahren große Erfolge feierte, völlig überraschend das Leben. Sein plötzlicher Tod schockierte nicht nur die Fans weltweit, sondern natürlich allen voran seine Angehörigen. Besonders seine Witwe, Vicky Cornell, ist sich sicher, dass eine falsche ärztliche Behandlung schuld an dem Tod ihres Mannes ist. Jetzt verklagt die Familie der Rock-Legende dessen Arzt!

Wie der TV-Sender Fox News berichtete, werfen Vicky sowie ihre Kinder Toni und Christopher dem Mediziner in der entsprechenden Anklage vor, Chris bei seiner Behandlung wegen Angstzuständen unnötig viele Medikamente verschrieben zu haben. Die wiederholte Zuführung von bewusstseinsverändernden Pharmazeutika soll beim Rocker ein impulsives Verhalten ausgelöst haben, das schließlich zum Suizid geführt haben soll. Insbesondere Stoffe wie das verschriebene Lorazepam seien dafür bekannt, das Urteilsvermögen und die rationale Entscheidungsfähigkeit zu beeinflussen. Bei exzessivem Gebrauch sei die Selbstmordgefahr deshalb erhöht.

Bei der Autopsie wurden zwar verschiedene Mittel in Chris' Blut festgestellt, diese hatten aber laut Bericht aufgrund der niedrigen Dosierung keine bewusstseinsverändernde Wirkung. Das will die Familie jedoch nicht akzeptieren, denn sie ist sich sicher, dass der behandelnde Arzt fahrlässig gehandelt habe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

SplashNews.com Chris Cornell beim Lollapalooza 2014

SplashNews.com Chris Cornell und seine Frau Vicky 2014 in Florida

SplashNews.com Chris Cornell am John F. Kennedy International Airport in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de