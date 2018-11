Sie waren eines der Hollywood-Vorzeigepärchen! Doch im August trennten sich Chris Pratt (39) und Anna Faris (41) nach zehn gemeinsamen Jahren. Seit Kurzem sind sie nun auch offiziell geschieden. Trotzdem haben die beiden Schauspieler noch immer ein gutes Verhältnis zueinander – und zwar zum Wohle ihres Sohnes Jack (6). Gemeinsam wollen sie dafür sorgen, dass es ihm an nichts mangelt. Deshalb haben sie sogar noch ein gemeinsames Bankkonto behalten.

Aus den Gerichtsdokumenten, die dem Portal The Blast vorliegen, geht hervor, dass sich Chris und Anna im Laufe des Scheidungs-Verfahrens darauf geeinigt haben, auf einen Ehegattenunterhalt zu verzichten. Außerdem soll keiner der beiden Kindesunterhalt zahlen müssen. Stattdessen sollen die Ex-Eheleute vereinbart haben, ein gemeinsames Konto für ihr Kind zu behalten, um die monatlichen Kosten zu decken.

Der "Guardians of the Galaxy"-Star und seine einstige Gattin haben das gemeinsame Sorgerecht für Jack. Sie wollen die Zeit mit ihrem Sohn ganz flexibel gestalten, um sich den beruflichen Terminen des jeweils anderen anzupassen. Erst kürzlich schwärmte die 41-Jährige, wie gut das bisher funktioniert: "Zwischen uns gibt es so viel Freundschaft und Liebe. Wir umgeben Jack mit Liebe und lustigen, freundlichen, glücklichen Menschen und deshalb ist er ein richtig glückliches Kind."

Jesse Grant/Getty Images Anna Faris, Jack und Chris Pratt auf dem Walk of Fame in Hollywood

Matt Winkelmeyer/Getty Images Anna Faris und Chris Pratt bei der Premiere von "Passengers"

SplashNews.com Anna Faris, Schauspielerin

