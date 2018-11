An wen richten sich diese weisen Worte? Der einstige Tennisprofi Boris Becker (50) sorgt mit der Trennung und Scheidung von seiner Ex Lilly (42) seit Wochen für Schlagzeilen. Trotz der einvernehmlichen Trennung kam es in der Vergangenheit immer wieder zu öffentlichen Reibereien. Erst kürzlich musste der dreifache Wimbledon-Sieger Nachfragen zu einem kryptischen Post von Lilly über sich ergehen lassen. Jetzt legte Bobbele mit einem nachdenklichen Spruch nach!

Vor wenigen Wochen postete Lilly Becker einen kryptischen Spruch in ihrer Instagram-Story: "Ein Mann sollte der Mutter seines Kindes gegenüber nie respektlos sein. Ganz gleich, was die Gründe sind." Wen das 42-jährige Model damit meinte, verriet sie bis heute nicht. Jetzt postete Boris seinerseits auch vielsagende Zeilen auf Instagram: „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem Frieden und Glück meine obersten Prioritäten sind. Ich vermeide negative Energien in meiner Nähe".

In den Kommentaren gab es für diese klaren Worte große Unterstützung von seinen Fans. "Sehr gute Einstellung", "Amen" und "Du hast ja so recht", hieß es dort unter anderem. Was sagt ihr zu seinen weisen Worten? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / imagebroker.com Boris Becker beim Mercedes Cup 2012 in Stuttgart

Anzeige

Getty Images Lilly Becker

Anzeige

ActionPress / FOTO POLLEX Boris Becker 2007 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de