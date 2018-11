Michael Jackson (✝50) und Kurt Cobain (✝27) schrieben Musikgeschichte! Doch nicht nur das verbindet die beiden Sänger: Viel zu früh schieden der King of Pop und der Nirvana-Frontmann aus dem Leben und ließen ihre Fans in Trauer zurück. Besonders hart dürfte der Verlust der Musiklegenden aber ihre Familien getroffen haben – allen voran natürlich ihre Kinder, die ohne ihre Väter groß werden mussten. Nun trafen die Töchter der Verstorbenen aufeinander.

Bei einem Fashionevent trafen Paris Jackson (20) und Frances Bean (26) aufeinander und posierten zusammen für die anwesenden Fotografen. Scheinbar verbindet die beiden Mädels nicht nur der tragische Verlust ihrer Väter, sondern auch die Liebe zu ausgefallener Mode. Denn beide präsentierten sich in auffälligen Outfits des Moschino-Designers Jeremy Scott.

Und auch noch eine Gemeinsamkeit verbindet die 20-Jährige und die Tochter des "Come As You Are"-Interpreten: Paris und Frances haben einen Hang zu dramatischen Trennungen. Während sich Paris nach der Trennung von Model Cara Delevingne (26) ein gemeinsames Partner-Tattoo überstechen ließ, entwickelte sich Frances Scheidung von Rock-Sänger Isaiah Silva (33) zur Schlammschlacht um das Erbe ihres Vaters.

SplashNews.com Paris Jackson, Jeremy Scott und Frances Bean Cobain bei einem Fashion-Event in Los Angeles

Instagram / parisjackson Michael Jackson und seine Tochter Paris

Kathy Hutchins / ZUMA Press / Splash News Kurt Cobain und seine Tochter Frances Bean, 1993

