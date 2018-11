Sie haben es tatsächlich getan: Mike "The Situation" Sorrentino (37) und sein Verlobte Lauren Pesce haben geheiratet. Das wirklich Skandalöse an ihrem Jawort: Der Jersey Shore-Star muss in wenigen Wochen wegen Steuerbetruges acht Monate ins Gefängnis. Danach warten auf den Muskelmann noch weitere zwei Jahre auf Bewährung. Ihrer Liebe soll dieses Urteil offenbar nicht im Weg stehen: Die beiden sind nun ganz offiziell Mann und Frau!

Unter den Augen ihrer einstigen Show-Kollegen, darunter Jennifer "JWoww" Farley (32) und Snooki (30), gingen Mike und Lauren den Bund fürs Leben ein. Während die Braut, klassisch in eine weiße Robe gekleidet, die Eheschließung feierte, trug ihr jetziger Göttergatte einen knallroten Jogginganzug. "Wir sind so unglaublich aufgeregt, unsere Reise als Ehemann und Ehefrau zu beginnen", freute sich das Paar im Us Weekly-Interview. Von Glücksgefühlen übermannt, säuselten die zwei weiter: "Wir sind beste Freunde und zusammen können wir alles schaffen. Vielen Dank an unsere Familie, Freunde und Fans, die uns bei jedem Schritt, den wir machen, unterstützen."

Ob Mike und Lauren nun schon bald zu dritt sind? "Jetzt ist die Zeit, ein Baby zu machen", fieberte Lauren der Familienplanung einen Tag vor ihrer Hochzeit via Instagram entgegen. Seht ihr das genauso? Stimmt ab!

FayesVision/WENN.com Mike Sorrentino und Lauren Pesce

Instagram / lauren_pesce Lauren Pesce und ihr Ehemann Mike Sorrentino

Patricia Schlein/WENN.com Lauren Pesce und ihr Ehemann Mike Sorrentino

