Kendall Jenner (23) hat nicht nur positive Erinnerungen an ihre Schulzeit! Aktuell zählt der Kardashian-Spross zu den erfolgreichsten Models der internationalen Fashionbranche. Dabei punktet die 22-Jährige nicht nur bei den Designern, sondern kommt auch bei ihren Runway-Kolleginnen bestens an. So zählen unter anderem Cara Delevingne (26) oder Gigi Hadid (23) zu ihren engsten Freundinnen. Eine Situation, die der Realitystar zu schätzen weiß, denn: Als Teenager fühlte sich die US-Amerikanerin oft einsam!

Kendall und Kylie sind dafür bekannt, dass sie ein eingespieltes Team sind. Doch noch vor einigen Jahren hegte die Fashion-Ikone nicht nur positive Gefühle für ihre jüngere Schwester: "Ich habe oft den ganzen Tag in meinem Zimmer geweint, weil Kylie so viele Freunde hatte und ich nichts mit mir anzufangen wusste. Ich habe echt gedacht, ich finde niemals Freunde", denkt die 22-Jährige in der Radioshow Zaza World Radio an die schwierige Zeit zurück. Bis in die Highschool fiel es dem Model äußerst schwer, auf andere Kids in seinem Alter zuzugehen.

Mittlerweile ist Kendall viel aufgeschlossener und lässt Leute gerne an ihrem Leben teilhaben. Daher gehört sie auch zu den weltweit einflussreichsten Social-Media-Stars: Auf Instagram folgen der Laufstegschönheit über 97 Millionen Menschen. Damit ist sie ihrer kleinen Schwester Kylie dicht auf den Fersen, die 118 Millionen Follower in ihrer Community um sich schart.

ActionPress / United Archives GmbH Kendall und Kylie Jenner im Februar 2011

Anzeige

ActionPress / Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock Kendall und Kylie Jenner bei der New York Fashion Week 2017

Anzeige

WENN.com Kendall und Kylie Jenner in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de