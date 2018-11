Am 11. November 1918 um 11:00 Uhr trat zwischen Deutschland und den Alliierten der Waffenstillstand in Kraft: Der Erste Weltkrieg war vorbei! Als Volkstrauertag ging dieses Datum in den Kalender ein und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen – für Herzogin Kate (36) ein Anlass, um sich auf die Spuren ihrer eigenen Geschichte zu begeben. Vergangenen Mittwoch besuchte die Gattin von Prinz William (36) das Imperial War Museum in London. Dort las sie Briefe ihrer Vorfahren, die ihr die Tränen in die Augen trieben.

Immer strahlend, gut gelaunt und mit einem offenen Ohr für ihre Mitmenschen – so erleben ihre Fans die Herzogin von Cambridge normalerweise. Vor wenigen Tagen jedoch legte die 36-Jährige ihr Lächeln ab und wirkte sichtlich bewegt. Das Kriegsmuseum hatte ihr Briefe zur Verfügung gestellt, die in Zusammenhang mit einer Familientragödie standen. Wie Daily Mail berichtet, las sie über das Schicksal der drei Brüder ihrer Uroma Olive. Die jungen Männer namens Lionel, Maurice und Francis Lupton waren allesamt in den Krieg gezogen und gefallen. "Sie klangen so optimistisch in ihren Briefen nach Hause", fasste die brünette Beauty ihre Eindrücke zusammen.

Ganz royal erschien Kate am besagten Tag in einem royalblauen Kleid mit Dreiviertelärmeln. Dazu war die Style-Queen in beigefarbene Pumps geschlüpft – passend zu ihrer Clutch-Handtasche im gleichen Farbton. Ihre Haare trug sie offen und wellig.

Frank Augstein - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate im Imperial War Museum in London

Tristan Fewings/Getty Images Herzogin Kate vor dem Imperial War Museum in London

Stuart C. Wilson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Oktober 2018

