Wird dieser Streit jemals zu Ende gehen? Das Leben von Jenny Frankhauser (26) ist spätestens seit ihrem diesjährigen Dschungelcamp-Sieg in aller Munde – so allerdings auch ihr offenbar niemals endender Zoff mit Halbschwester Daniela Katzenberger (32). Die beiden TV-Stars lieferten sich nicht nur privat, sondern auch öffentlich eine Schlammschlacht der Extraklasse. Die blieb natürlich nicht folgenlos: Jenny hat seit zwei Jahren weder Kontakt zu der Kultblondine noch zu deren Tochter Sophia Cordalis (3)!

Im Interview mit Bild erinnert sich die Schlagersängerin an ihre letzte Familien-Erinnerung mit ihrer Nichte – die nicht einmal besonders emotional gewesen sein soll: "Das letzte Mal habe ich sie vor zwei Jahren gesehen, an Weihnachten für die Sendung. Das ist natürlich eine ganz blöde Situation", bedauert die 26-Jährige. Zuletzt sah es ganz nach einer Versöhnung mit Dani aus, aus der Reunion ist aber offensichtlich nichts geworden. Nun wolle Jenny abwarten, bis Sophia erwachsen genug ist, selbst auf ihre Tante zuzukommen.

Während ihr Privatleben in dieser Hinsicht weniger rund läuft, sehe das beruflich ganz anders aus: "Ich stehe mit einigen großen TV-Formaten in Verhandlung, manche sind auch schon unter Dach und Fach. Man wird auf jeden Fall wieder was von mir sehen. Spätestens im nächsten Jahr", verspricht die Musikerin.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia Cordalis

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Musikerin

