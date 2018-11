Sie wird von ihren Kids nur so mit Liebe überhäuft! Am 5. November feierte Momager Kris Jenner ihren großen Ehrentag – sie wurde 63 Jahre alt. Der Keeping up with the Kardashians-Star wurde schon vor seinem B-Day von Töchterchen Kylie Jenner (21) mit einem teuren Ferrari überrascht. Auch über einen Verlobungsring von ihrem Freund Corey Gamble (37) soll sich die Brünette freuen dürfen. Aber besonders die liebevollen Glückwünsche ihrer Töchter werden der Reality-TV-Beauty den Tag versüßt haben!

Auf Instagram meldeten sich ihre Sprösslinge zu Wort – und hatten nur bewegende Worte für ihre Mutter übrig. Khloe (34) schwärmte: "Du warst die größte Inspiration in all den Jahren meines Lebens. Deine Stärke, dein Wille, deine Liebe, deine Schönheit und deine unheimliche Großzügigkeit übersteigen alles. Du bist eine Queen!" Ihre ältere Schwester Kim (38) bedankte sich besonders für Kris' Fürsorge. "Alles Liebe zum Geburtstag an die beste Mama der ganzen Welt. Du bist mein Fels. Du bist das beste Supportteam und die beste Freundin, die man sich nur wünschen kann. Ich liebe dich so sehr für immer", schrieb das Kurvenwunder im Netz. Kourtney (39) hingegen beließ es bei einem einfachen Glückwunsch via Social Media.

Auch Model-Töchterchen Kendall (23) hielt ihren Gruß relativ kurz und postete ein einfaches: "Ich liebe dich so sehr, du Rockstar!" Ihre kleine Sis Kylie hingegen verschriftlichte ihre tolle Beziehung zu ihrer Mom und verfasste diese süßen Zeilen: "Es gibt nichts, das unser besonderes Band ersetzen könnte. Ich fühle mich gesegnet, dich als Mama zu haben. Du bist ein lebender Engel".

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kris Jenner und Khloe Kardashian beim "Good American"-Launch Event

Presley Ann / Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin und TV-Star

Jason Merritt/TERM / Getty Images Kris Jenner, Kourtney Kardashian und Kylie Jenner

