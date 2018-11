Bei den achten Blind Auditions in der Castingshow The Voice of Germany wurde es heute so richtig spannend: Wieder versuchten Nachwuchstalente die Coaches Yvonne Catterfeld (38), Michi Beck (50) und Smudo (50) von den Fantastischen Vier, Paddy Kelly (40) und Mark Forster (34) mit ihrem Gesang zu überzeugen. Ein Kandidat setzte am Sonntag dabei alles auf eine Karte: Taylor Shore kündigte extra seinen Job als IT-Experte, um künftig Musik zu machen!

Der 34-Jährige begründete seine mutige Entscheidung nach seiner Performance von "Incomplete" der Backstreet Boys in der Sat.1-Show – glücklicherweise hatten zuvor Mark und Paddy für ihn gebuzzert: "Ich denke immer, du musst ein Risiko eingehen!" Das einstige Kelly Family-Mitglied zeigte sich bei so viel Engagement begeistert. "Jemand, der seinen Job kündigt, um zu 'The Voice' zu kommen, dem gebührt Respekt!", war er sich stolz sicher. Das schien auch dem Düsseldorfer geschmeichelt zu haben – er entschied sich schließlich für Paddys Team.

Im Netz sahen es die User dagegen sehr viel kritischer, dass Taylor seine Einnahme-Quelle für das TV-Format aufgegeben hatte: "Er hat seinen Job geschmissen, um einmal bei 'The Voice' auftreten zu können? Wenn das mal kein Fehler war...", schrieb ein Zuschauer auf Twitter. Ein anderer ging sogar noch weiter und widersprach vehement. Nur, weil der Hutträger eine Runde weiterkam, ist seine Musik-Karriere nämlich nicht in Stein gemeißelt: "Sorry, aber jemand, der seinen Job nur wegen' The Voice of Germany' kündigt, ist für mich nicht bewundernswert, sondern einfach nur dumm."

Instagram / markforsterofficial Mark Forster

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice of Germany"

Instagram / michael.patrick.kelly.official Die "The Voice of Germany"-Coaches 2018

