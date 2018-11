Nachdem ein Wagen ihn und sein Motorrad mit hoher Geschwindigkeit gerammt hatte, wurde George Clooney (57) sechs Meter in die Luft geschleudert und wenig später in einem Krankenhaus auf der italienischen Insel Sardinien behandelt. Seitdem sind vier Monate vergangen und dem Schauspieler geht es inzwischen auch deutlich besser. Ehefrau Amal (40) scheint von Georges Hobby aber die Nase voll zu haben: Seine Maschine kommt unter den Hammer!

Für ein Mindestgebot in Höhe von 28.000 US-Dollar kann man seine Harley Davidson bis zum 15. November auf eBay ergattern. Dabei handelt es sich um ein ziemlich neues Modell, das sich der 57-Jährige erst vor Kurzem zugelegt und das erst 25 Meilen auf dem Tacho hat. In der Beschreibung heißt es scherzhaft: "Seit George Clooneys Motorradunfall fordert seine Frau Amal, dass er Abstand von Zweirädern halten soll." Um die Abholung in Los Angeles müsse man sich zwar selbst kümmern, dafür wird der Benzintank von dem Hollywoodstar persönlich signiert.

Der Erlös soll an die Organisation Homes For Our Troops gehen, die sich für US-Veteranen einsetzt. Zahlreiche Auktionen finden derzeit auf der Plattform statt. Wer genügend Geld hat, kann sich zum Beispiel gemeinsam mit Ben Stiller (52) ein Basketballspiel der New York Knicks ansehen oder Jake Gyllenhaal (37) bei einem Meet & Greet kennenlernen.

TPG/MEGA George und Amal Clooney bei einer Veranstaltung in Hollywood, Juni 2018

Getty Images Ben Stiller in Cannes

Getty Images Jake Gyllenhaal in Los Angeles

