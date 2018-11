Nicht mehr lange und dann wird Paola Maria (25) zum ersten Mal Mama! Bis dahin erfreuen sich die YouTuberin und ihr Ehemann Sascha Koslowski an allem, was vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes ansteht. Von der Baby-Party bis hin zur Namensfindung präsentieren die beiden ganz stolz in regelmäßigen Alltags-Updates ihre Vorbereitungen. Für heute hat die 25-Jährige eine ganz besondere Aktivität geplant!

In ihrer Instagram-Story verriet Paola nun, was heute auf dem Baby-Countdown-Programm steht: Gemeinsam mit ihrem Sascha möchte sie mehrere Krankenhäuser besichtigen, die für die Geburt ihres Sprösslings in Frage kommen! "Jetzt gibt's kein Zurück mehr! Heute ist der Tag der Tage", freute sich die Influencerin auf die anstehende Klinik-Tour.

Die Wartezeit bis zur Geburt ihres Söhnchens wissen sich die werdenden Eltern auch noch auf andere Art und Weise zu vertreiben. So postete Paola erst vor wenigen Tagen ein Bild von ihrem Bauch, auf den Sascha eine sich aufladende Batterie gemalt hatte. Auch im künftigen Kinderzimmer lebten die Bald-Eltern ihre Kreativität aus: Nachdem ein Malversuch zur Verschönerung der Zimmerdecke gescheitert war, klebte Paola schließlich einen dekorativen Sternenhimmel auf und sorgte so für Wohlfühl-Atmosphäre in dem Baby-Reich.

