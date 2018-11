Hat Klaudia Giez (22) ihre wahren Gefühle in der Vergangenheit versteckt? Bei Germany's next Topmodel hinterließ die Langhaar-Beauty mit ihrer guten Laune einen bleibenden Eindruck bei Jury-Chefin Heidi Klum (45). Ihr quirliges Gemüt kam auch im sozialen Netzwerk super an: Knapp 350.000 Follower schart die Frohnatur mittlerweile um sich. Doch wird der 22-Jährigen der Rummel um ihre Person zu viel? Aktuell verordnet sie sich jedenfalls eine Social-Media-Auszeit!

Klaudia ist dafür bekannt, dass sie ihre Follower regelmäßig über ihr Leben auf dem Laufenden hält. Seit Kurzem fühlt sich der GNTM-Star allerdings überfordert und zieht nun erst einmal die Notbremse. "Ich denke, dass es schon lange nötig war, eine Pause von allem zu machen. Ich fühle mich seit einiger Zeit psychisch tot und nicht anwesend. Ich möchte mich wieder sammeln und die Farben der realen Welt genießen", verkündet die Rothaarige auf ihrem Instagram-Kanal. In den vergangenen Wochen habe sie in ihrem Social-Media-Wahn völlig vergessen, an sich selbst zu denken. In den nächsten Tagen werde die Influencerin ihr Smartphone komplett ausschalten – für wie lange, wisse sie aktuell noch nicht.

Schon vor einigen Monaten ließ Klaudia durchblicken, dass sie mit Druck nicht sonderlich gut umgehen kann. Kurz nach ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" hing sie ihre Laufsteg-Karriere an den Nagel. "Modeln möchte ich nicht mehr. Ich will nicht mehr auf Fashion Weeks. Ich war bei den Castings der Fashion Week und das ist mir zu viel Druck. Es hat mich schon damals fertiggemacht, mich mit anderen zu vergleichen", erklärte sie in einem Bild-Interview.

