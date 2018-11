Holt Chris Pratt (39) sich jetzt den Segen von seinem zukünftigen Schwiegervater? Seit einigen Monaten datet der "Guardians of the Galaxy"-Star Katherine Schwarzenegger (28), die Tochter von Filmlegende Arnold Schwarzenegger (71). Die Sache zwischen den beiden soll bereits ziemlich ernst sein, denn angeblich plane Chris bereits, der Autorin noch in diesem Jahr einen Heiratsantrag zu machen. Jetzt wurde das Paar erstmals gemeinsam beim Essen mit ihrem berühmten Dad gesichtet.

Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Verliebten, sowie Arnold und seine Freundin vor dem Restaurant Fairmont Miramar Hotel & Bungalows in Santa Monica. Laut People trafen sie sich zum Frühstück. "Arnold schien sehr zufrieden damit, Zeit mit Chris zu verbringen. Es war offensichtlich, dass sie gut klar kamen und es genossen, sich kennenzulernen", verriet zudem ein Insider. So seien die vier eine "lebhafte Truppe" gewesen und sollen viel gelacht haben. Chris habe am Ende zudem die Rechnung übernommen.

Ob Chris sich damit das Einverständnis für eine baldige Heirat mit seiner Liebsten geholt hat? Mit seiner Familie soll Katherine bereits extrem gut zurecht kommen und auch sein Sohn Jack Pratt (6) aus der Ehe mit Ex-Frau Anna Faris (41) soll sie lieben. Zudem hatte ihre Mutter Maria Shriver (63) die beiden überhaupt verkuppelt.

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt nach dem Frühstück mit Papa Arnold

Anzeige

MEGA Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger in Santa Monica

Anzeige

MEGA Chris Pratt mit Sohn Jack und Freundin Katherine Schwarzenegger

Anzeige

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt beim Date

MEGA Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan in Santa Monica



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de