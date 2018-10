Wollen Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (28) ihre Liebe jetzt auch öffentlich zeigen? Erst vor einigen Tagen unterschrieben der Schauspieler und seine Ex Anna Faris (41) endgültig die Scheidungspapiere, nachdem sie sich im Sommer 2017 getrennt hatten. Beide sind auch bereits beide wieder in festen Händen. Chris spielte in den vergangenen Monaten allerdings noch Verstecken mit den Paparazzi, wenn er mit seiner Freundin Katherine unterwegs war. Doch nun ging er ganz offen mit ihr und seinem Sohn Jack Pratt (6) zu einem Dinner – und das Paar knutschte sogar.

Das Trio besuchte am Wochenende das italienische Restaurant Tra Di Noi in Malibu. Hand in Hand mit dem kleinen Jack wirkten sie fast wie eine traute Familie. Laut Daily Mail trafen sie sich im Restaurant mit Katherines Mutter Maria Shriver (62). Nach dem Essen trennten sich die Wege allerdings. Zum Abschied knutschten und schmusten Chris und seine Liebste auf dem Parkplatz noch ausgiebig. Ganz offensichtlich können sie eigentlich keine Minute mehr ohneeinander sein.

Während Chris sein Glück genießt, scheint seine Ex-Frau Anna nicht viel von der 28 Jahre alten neuen Flamme zu halten. Ein Insider verriet Radar Online: "Anna ist ziemlich niedergeschlagen davon, wie schnell das bei Chris und Katherine geht." So wünsche sich die Blondine, dass die beiden weniger turteln würden, um ihre Gefühle nicht zu verletzen.

MEGA Chris Pratt mit Sohn Jack und Freundin Katherine Schwarzenegger

Frazer Harrison/Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

Jesse Grant/Getty Images Anna Faris, Jack und Chris Pratt auf dem Walk of Fame in Hollywood

