Joey Kelly (45) spricht offen über seine familiären Probleme! Mit ihrem Album "Over The Hump" gelang der Kelly Family 1994 der Durchbruch. Auch mit ihrem Comeback konnten sie an alte Erfolge anknüpfen. Die Wiedervereinigung der Kellys wird auch in der aktuellen Ausgabe der Vox-Doku "Ein Sommer mit der Kelly Family" zelebriert. Sänger Joey wurde für die aktuelle Folge von Kameras begleitet und gesteht ein bisher unbekanntes Detail: Er hatte zehn Jahre lang Zoff mit seinem älteren Bruder Jimmy Kelly (47)!

In einem Interview mit Bild spricht Joey über die Entstehung der Kelly Family, den Verlust seiner krebskranken Mutter und den Kontaktabbruch zu seinem Bruder Jimmy: "Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt, es kam zu Meinungsverschiedenheiten. Aber jetzt verstehen wir uns wieder blendend wie früher." Für den Musiker war der lange Streit mit seinem Bruder besonders schlimm, da er zu ihm immer den engsten Kontakt pflegte. "Am meisten verbunden war ich mit Jimmy, der nur 1,5 Jahre älter als ich ist. Zusammen haben wir alles gemacht, es war eine tolle Kindheit", gibt das an achter Stelle geborene Familienmitglied zu.

"Durch die gemeinsame Aufgabe, auf der Bühne wieder Musik zu machen, was uns ein Leben lang verbunden hat", haben die Geschwister mit amerikanisch-irischen Wurzeln laut Joey wieder zueinander gefunden. Im Andenken an ihre verstorbenen Eltern Barbara und Dan Kelly (✝71) wird am 22. November die "25 Years – Over The Hump"-Tour in Köln starten. "Über 25 Jahre später bin ich selbst stolz auf mich, dass ich mit so viel Einsatz und Leidenschaft harte Arbeit für die Familie geleistet habe", fügt der Athlet der gemeinsamen Karriere hinzu.

Ralf Succo / Actionpress Die Kelly Family bei einem Auftritt 1989

Herbert Pfarrhofer / Getty Images Joey Kelly bei einem Konzert auf der Bühne

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

